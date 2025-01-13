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Только Криштиану может. Стало известно, за что Роналду похвалил себя

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Только Криштиану может. Стало известно, за что Роналду похвалил себя ©ФК "Аль-Наср"

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои голы за саудовский клуб. Португальская звезда футбола высказался о своих выдающихся навыках, сообщают Vesti.kz.

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Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои голы за саудовский клуб. Португальская звезда футбола высказался о своих выдающихся навыках, сообщают Vesti.kz.

"Я забил так много красивых голов. Только Криштиану может забивать такие голы!" - сказал Роналду в какой-то момент в программе DAZN.

Контракт 39-летнего Роналду с "Аль-Насром" истекает в конце текущего сезона, что вызывает регулярные слухи в СМИ о будущем легендарного португальского форварда. Напомним, Роналду присоединился к саудовскому клубу в начале 2023 года.
 

Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия Португалия

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