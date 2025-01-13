Пике потроллил Касильяса после разгрома "Реала" в эль-класико
Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике вновь решил потроллить легендарного вратаря "Реала" Икера Касильяса, сообщают Vesti.kz.
Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике вновь решил потроллить легендарного вратаря "Реала" Икера Касильяса, сообщают Vesti.kz.
Экс-защитник "сине-гранатовых" показал в камеру пять пальцев - явный намек на количество голов, которые его бывшая команда забила "сливочным" в матче за Суперкубок Испании. "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 5:2.
Разгромом и удалением закончился матч "Барселоны" и "Реала" за Суперкубок Испании
Этот жест уже стал фирменным для Пике. В 2018 году он праздновал таким образом пятый гол в ворота "Реала" в матче Ла Лиги, а впервые использовал его в 2010 году, когда "Барселона" под руководством Пепа Гвардиолы разгромила команду Жозе Моуринью со счетом 5:0.
Pique 😂 pic.twitter.com/CzQ7PZCMoe— Reshad Rahman (@ReshadFCB) January 12, 2025
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