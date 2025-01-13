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Испания
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"Реал" нашел тренера на случай увольнения Анчелотти

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"Реал" нашел тренера на случай увольнения Анчелотти ©x.com/realmadrid

Появилась информация о возможном сменщике Карло Анчелотти в "Реале", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Появилась информация о возможном сменщике Карло Анчелотти в "Реале", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридский "Реал" не оправдал ожиданий своих болельщиков, потерпев поражение от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании с результатом 2:5.

Несмотря на слухи о снижении доверия к главному тренеру Карло Анчелотти после неудачи в эль класико, руководство клуба пока не планирует менять наставника.

Однако, по информации Relevo, в случае экстренного расставания с Анчелотти, временным тренером "Реала" станет Сантьяго Солари.

На данный момент 48-летний аргентинец работает в спортивном департаменте клуба. В чемпионате Испании "Реал" занимает второе место в таблице.

Анчелотти Карло Реал Мадрид Футбол Барселона Испания

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