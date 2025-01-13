Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 22:00
 

"Арсенал" объявил о подписании экс-игрока "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
"Арсенал" объявил о подписании экс-игрока "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Кайрата" Дмитрием Сергеевым, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Кайрата" Дмитрием Сергеевым, сообщают Vesti.kz.

"Очень рад стать частью "Арсенала"! Впереди много работы и больших побед", - написал Сергеев на своей странице в Instagram.

Сергеев, являющийся воспитанником "Зенита" с 2023 года выступал за алматинцев. В сезоне-2024 он стал чемпионом Казахстана.

Всего, за "Кайрат" он провел 53 матча, в которых забил шесть голов и оформил пять ассистов.

Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы

Реклама

Живи спортом!