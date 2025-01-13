"Арсенал" объявил о подписании экс-игрока "Кайрата"

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Кайрата" Дмитрием Сергеевым, сообщают Vesti.kz.

"Очень рад стать частью "Арсенала"! Впереди много работы и больших побед", - написал Сергеев на своей странице в Instagram.

Сергеев, являющийся воспитанником "Зенита" с 2023 года выступал за алматинцев. В сезоне-2024 он стал чемпионом Казахстана.

Всего, за "Кайрат" он провел 53 матча, в которых забил шесть голов и оформил пять ассистов.