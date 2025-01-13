"Барселона" решила пожертвовать молодой звездой ради нового игрока

"Барселона" хочет подписать нападающего "Спортинга" и сборной Швеции Виктора Дьекереша, и готова включить в сделку одного из своих футболистов, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Дьекереш блистает в португальской лиге с впечатляющими показателями: 21 гол в 17 матчах. И "Спортинг" требует за него более 75 миллионов евро. Учитывая эти условия, "блауграна" рассматривает возможность включения в сделку молодого бразильца Витора Роке, находящегося сейчас в аренде в "Бетисе".

Физическая мощь, универсальность и голевое чутье делают Дьекереша востребованным игроком для атакующей схемы главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика, который ищет форварда, способного вести за собой атаку и обеспечивать большую вертикальность.

"Барселоне" не хватает финансовых ресурсов, чтобы напрямую конкурировать с другими европейскими гигантами за шведа. Лимит зарплат и ограничения, налагаемые Ла Лигой, затрудняют любые операции, превышающие 75 миллионов евро, поэтому включение Витора Роке в соглашение может стать решением, позволяющим открыть бюджет.

Витор Роке, прибывший в "Барселону" как одно из великих обещаний бразильского футбола, не достиг ожидаемого эффекта. Его переход в "Бетис" в этом сезоне, где он забил всего четыре гола в 16 матчах Ла Лиги, отражает скромную результативность игрока. Однако его молодость и перспективность делают бразильца ценным активом для "Спортинга", который может быть заинтересован в развитии нападающего в своей системе.

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Спортивное руководство "блауграны" считает, что включение Витора Роке в обмен может убедить португальскую команду, которая ищет молодые альтернативы на замену Дьекерешу.

Возможный уход Витора Роке - это стратегический шаг, который может наложить отпечаток на ближайшее будущее "Барселоны". Хотя бразилец еще не раскрыл свой потенциал, его талант неоспорим, и в будущем клуб может пожалеть об уходе нападающего. С другой стороны, приход Дьекереша означал бы немедленный скачок в качестве, чтобы конкурировать на самом высоком уровне.

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