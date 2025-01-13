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"Барселона" решила пожертвовать молодой звездой ради нового игрока

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"Барселона" решила пожертвовать молодой звездой ради нового игрока ©depositphotos.com/mrogowski_photography

"Барселона" хочет подписать нападающего "Спортинга" и сборной Швеции Виктора Дьекереша, и готова включить в сделку одного из своих футболистов, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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"Барселона" хочет подписать нападающего "Спортинга" и сборной Швеции Виктора Дьекереша, и готова включить в сделку одного из своих футболистов, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Дьекереш блистает в португальской лиге с впечатляющими показателями: 21 гол в 17 матчах. И "Спортинг" требует за него более 75 миллионов евро. Учитывая эти условия, "блауграна" рассматривает возможность включения в сделку молодого бразильца Витора Роке, находящегося сейчас в аренде в "Бетисе".

Физическая мощь, универсальность и голевое чутье делают Дьекереша востребованным игроком для атакующей схемы главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика, который ищет форварда, способного вести за собой атаку и обеспечивать большую вертикальность.

"Барселоне" не хватает финансовых ресурсов, чтобы напрямую конкурировать с другими европейскими гигантами за шведа. Лимит зарплат и ограничения, налагаемые Ла Лигой, затрудняют любые операции, превышающие 75 миллионов евро, поэтому включение Витора Роке в соглашение может стать решением, позволяющим открыть бюджет.


Витор Роке, прибывший в "Барселону" как одно из великих обещаний бразильского футбола, не достиг ожидаемого эффекта. Его переход в "Бетис" в этом сезоне, где он забил всего четыре гола в 16 матчах Ла Лиги, отражает скромную результативность игрока. Однако его молодость и перспективность делают бразильца ценным активом для "Спортинга", который может быть заинтересован в развитии нападающего в своей системе.

"Барселона" включилась в борьбу за звездного нападающего

Спортивное руководство "блауграны" считает, что включение Витора Роке в обмен может убедить португальскую команду, которая ищет молодые альтернативы на замену Дьекерешу. 

Возможный уход Витора Роке - это стратегический шаг, который может наложить отпечаток на ближайшее будущее "Барселоны". Хотя бразилец еще не раскрыл свой потенциал, его талант неоспорим, и в будущем клуб может пожалеть об уходе нападающего. С другой стороны, приход Дьекереша означал бы немедленный скачок в качестве, чтобы конкурировать на самом высоком уровне.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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