"Астана" и "Ордабасы" ведут борьбу за игрока сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов в ближайшие дни определится, где продолжит свою карьеру - на него претендуют сразу два ведущих клуба КПЛ, сообщает корреспондентVesti.kz.

У 24-летнего футболиста закончился контракт с "Астаной", но столичный клуб настроен продлить соглашение и уже сделал предложение Эльхану.

В то же время, в возвращении игрока заинтересован "Ордабасы". Ранее эту информацию подтвердил президент шымкентского клуба Асхат Сейсембек.

В "Астане" уверены, что сумеют сохранить Астанова, однако "Ордабасы" не выключаются из борьбы за полузащитника сборной Казахстана.

По итогам прошлого сезона Астанов сыграл 32 матча за "Астану" во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами.

Добавим, что ранее в интервью Vesti.kz главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян рассказал по каким причинам Эльхану не удалось раскрыться в команде в полной степени.