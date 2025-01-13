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В ФИФА приняли жесткое решение по клубу Абата Аймбетова

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В ФИФА приняли жесткое решение по клубу Абата Аймбетова ©"Адана Демирспор"

ФИФА подвергла трансферному бану клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова "Адана Демирспор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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ФИФА подвергла трансферному бану клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова "Адана Демирспор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Срок действия бана для турецкого клуба составит два трансферных окна, начиная с 13 января 2025 года.

Ранее, в мае 2024 года, клуб уже подвергался санкциям из-за систематических задержек заработной платы.

Напомним, Аймбетов присоединился к "Адане" в феврале 2024 года. За это время он провел 23 матча, забив четыре гола.

Сейчас клуб переживает кризис: после 18 туров Суперлиги "Адана Демирспор" находится на последнем месте в таблице, имея всего пять очков.

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