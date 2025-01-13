Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 21:24
 

Максиму Самородову вручили награду за гол в стиле Месси

  Комментарии

Поделиться
Максиму Самородову вручили награду за гол в стиле Месси ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов получил награду за лучший гол по итогам ноября и декабря в Российской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Поделиться

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов получил награду за лучший гол по итогам ноября и декабря в Российской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Фото казахстанского футболиста с призом опубликовал официальный телеграм-канал РПЛ.

"Чем не повод еще раз пересмотреть шедевр?", - говорится в подписи к снимку. 

Самородов отличился в матче 16 тура РПЛ против "Крыльев Советов", который завершился победой самарцев со счетом 2:1. Казахстанский форвард перед тем, как поразить ворота, совершил впечатляющий проход.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Казахстанцы за границей

Реклама

Живи спортом!