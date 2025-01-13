Максиму Самородову вручили награду за гол в стиле Месси

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов получил награду за лучший гол по итогам ноября и декабря в Российской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Фото казахстанского футболиста с призом опубликовал официальный телеграм-канал РПЛ.

"Чем не повод еще раз пересмотреть шедевр?", - говорится в подписи к снимку.

Самородов отличился в матче 16 тура РПЛ против "Крыльев Советов", который завершился победой самарцев со счетом 2:1. Казахстанский форвард перед тем, как поразить ворота, совершил впечатляющий проход.