Искусственный интеллект научили искать будущих Роналду и Месси

Программисты из Чехии разработали стартап Eyeball.Club, который с помощью искусственного интеллекта анализирует перспективность молодых футболистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Guardian.

Как работает Eyeball.Club

Алгоритм обрабатывает 48 ключевых параметров, включая скорость бега, технику, выносливость, количество рывков и другие показатели. Программа анализирует игроков в возрасте от 12 до 21 года и предсказывает, кто из них может достичь уровня Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Сервис уже помог ряду молодых спортсменов заявить о себе в большом спорте. Среди них:

Абдулайе Канте - полузащитник сборной Кот-д'Ивуара.

Даниэль Скоруд - нападающий амстердамского "Аякса".

Ассан Уэдраого - защитник американского клуба "Шарлотт".

База данных и планы развития

На сегодняшний день в базе Eyeball.Club зарегистрировано около 180 тысяч молодых игроков из 28 стран. Разработчики планируют расширить географию, чтобы талантливые спортсмены из самых удаленных уголков мира могли получить шанс реализовать свой потенциал.

Также планируется внедрение функции голосового поиска. Например, пользователь сможет запросить: "Покажи сильного полузащитника, который может влиять на ход игры".

Перспективы технологии

Eyeball.Club может кардинально изменить подход к поиску молодых талантов в спорте. Алгоритм исключает субъективный человеческий фактор и дает клубам доступ к максимально точной аналитике. Это решение обещает не только найти новые звезды футбола, но и сделать карьеру в спорте более доступной для юных дарований по всему миру.