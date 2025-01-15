В европейском клубе объяснили трансфер таланта сборной Казахстана
Спортивный директор словацкого "Кошице" Марек Сапара прокомментировал трансфер полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебеке, передают Vesti.kz.
Спортивный директор словацкого "Кошице" Марек Сапара прокомментировал трансфер полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебеке, передают Vesti.kz.
Ранее "Кошице" объявил о подписании контракта с 22-летним казахстанцем. Соглашение рассчитано на 2,5 года. Сам Кенжебек также дал первый комментарий в новом клубе.
"К нам присоединился молодой и талантливый игрок, который является представителем сборной Казахстана до 21 года и уже успел дебютировать в основной национальной команде. Он привлек мое внимание своей уникальностью, у него есть нечто, что выделяет его среди остальных. У него здоровая уверенность в себе, высокая скорость и отличные навыки игры один в один. Он обладает всеми качествами современного футболиста и соответствует требованиям, которые мы хотим внедрить в нашу игру. Мне нравится конкурентная среда, и я убежден, что его переход принесет пользу, прежде всего, нашей атаке", - цитирует Сапара пресс-служба клуба.
"Это еще один игрок в нашу команду, который соответствует нашим целям и будет развиваться на благо клуба. Несмотря на молодой возраст, он уже имеет международный опыт благодаря выступлениям за сборную и короткому периоду в кипрском футболе. Он подписал с нами контракт на два с половиной года, до 30 июня 2027 года. Мы с тренером Скухравым постоянно обсуждаем футболистов, и на этом игроке сошлись единодушно. В нем есть большой потенциал, и я уверен, что в ФК "Кошице" у него все сложится удачно", - добавил функционер.
После 18 туров "Кошице" занимает седьмое место из 12 команд высшей лиги Словакии. За свою историю клуб дважды выиграл чемпионат Словакии, два раза завоевал Кубок страны и один раз Суперкубок.
Кенжебек является воспитанником алматинского "Кайрата". До перехода в "Кошице" он выступал за "Акритас Хлоракис" из Кипра. Ранее игрок также играл на правах аренды за "Женис" и "Мактаарал".
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