Талант из сборной Казахстана перешел в европейский клуб. Там играл Неманья Матич

Словацкий "Кошице" обяъвил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Последним клубом 22-летнего футболиста был "Акритас Хлоракас", куда он перешел прошлым летом. Всего за кипрский клуб, выступащий во втором по силе дивизионе Кипра, Кенжебек сыграл 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Теперь казахстанец подписал контракт с двукратным чемпионом Словакии (1997, 1998), соглашение рассчитано на 2,5 года. После 18 туров "Кошице" занимает седьмое место из 12 команд высшей лиги Словакии.

Самые известные игроки в истории "Кошице" - Неманья Матич (продали в "Челси" в 2009 году) и Онджей Дуда (участник Евро-2016, 2020, 2024).

Фото: ФК "Кошице"

Ранее сообщалось, что у Кенжебека также есть предложение из Испании. В часности, интерес из Сегунды возник после того, как Кенжебек ярко проявил себя в матче молодежных сборных Казахстана и Испании (3:4), оформив дубль.

Кенжебек является воспитанником алматинского "Кайрата", который он покинул в августе 2024 года. Ранее игрок также выступал на правах аренды за "Женис" и "Мактаарал".