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Стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год. А что по стадиону?

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Стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год. А что по стадиону? ©ФК "Ордабасы"

Руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков озвучил главную задачу "Ордабасы" на новый сезон, а также рассказал о ремонтных работах на домашнем стадионе команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

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Руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков озвучил главную задачу "Ордабасы" на новый сезон, а также рассказал о ремонтных работах на домашнем стадионе команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Бюджет "Ордабасы" на 2025 год составит 3,2 миллиарде тенге. В акимате надеются, что на эти деньги футболисты должны показать не только хорошую игру, но и стать чемпионами.

"Мы несем ответственность за результат. Наша задача - бороться за чемпионство. Также предусмотрено финансирование для привлечения местных игроков и поддержки юношеского спорта. Постараемся показать отличный результат", - сказал Мыктыбеков.

Также в акимате пообещали, что главный стадион будет отремонтирован за счет спонсоров. Старое покрытие заменят на натуральный газон с автоматизированной системой полива.

"Новый живой газон нельзя поливать в жару. Для этого предусмотрена автоматическая система полива, которая будет работать ночью. Такие технологии уже применялись в Алматы и Костанае. Наш стадион будет отремонтирован и мы создадим все удобства", - добавил Мыктыбеков.

Напомним, "Ордабасы" в сезоне-2023 впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. Однако в прошлом сезоне команда не смогла защитить титул, заняв в итоге четвертое место и уступив золото "Кайрату".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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