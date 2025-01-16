Стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год. А что по стадиону?

Руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков озвучил главную задачу "Ордабасы" на новый сезон, а также рассказал о ремонтных работах на домашнем стадионе команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Бюджет "Ордабасы" на 2025 год составит 3,2 миллиарде тенге. В акимате надеются, что на эти деньги футболисты должны показать не только хорошую игру, но и стать чемпионами.

"Мы несем ответственность за результат. Наша задача - бороться за чемпионство. Также предусмотрено финансирование для привлечения местных игроков и поддержки юношеского спорта. Постараемся показать отличный результат", - сказал Мыктыбеков.

Также в акимате пообещали, что главный стадион будет отремонтирован за счет спонсоров. Старое покрытие заменят на натуральный газон с автоматизированной системой полива.

"Новый живой газон нельзя поливать в жару. Для этого предусмотрена автоматическая система полива, которая будет работать ночью. Такие технологии уже применялись в Алматы и Костанае. Наш стадион будет отремонтирован и мы создадим все удобства", - добавил Мыктыбеков.

Напомним, "Ордабасы" в сезоне-2023 впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. Однако в прошлом сезоне команда не смогла защитить титул, заняв в итоге четвертое место и уступив золото "Кайрату".