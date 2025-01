Стали известны детали трансфера 16-летнего таланта из Казахстана в "Челси"

Журналист телеканала ВВС Низар Кинселла подтвердил трансфер нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

По информации источника, "Челси" уже договорился о сделке по переходу Сатпаева, который успешно завершил просмотр в тренировочном центре Кобхэма. Ожидается, что нападающий присоединится к академии "Челси" из "Кайрата".

Напомним, казахстанец ездил на просмотр в "Челси" в ноябре 2024 года.

В прошлом сезоне форвард сборной Казахстана U-19 сыграл за юношескую команду "Кайрата" в QJ League 12 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.

🚨Chelsea's £11.9m deal for Strasbourg's teenage defender Mamadou Sarr is a pre-agreed transfer, meaning they don't need to cancel any loans at their partner French club. Young Kazakh striker Dastan Satpayev, 16, also to join Chelsea's academy. https://t.co/U24pw97mDv