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Казахстан(футбол)
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Европейский клуб объявил о трансфере лучшего голкипера Казахстана

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Европейский клуб объявил о трансфере лучшего голкипера Казахстана ©КФФ

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" официально объявил о подписании контракта с вратарем сборной Казахстана Стасом Покатиловым, передают Vesti.kz.

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Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" официально объявил о подписании контракта с вратарем сборной Казахстана Стасом Покатиловым, передают Vesti.kz.

32-летний голкипер имеет опыт выступления за зарубежные клубы: в 2016 году он защищал ворота российского "Ростова".

В сезоне-2024 Покатилов был признан лучшим вратарем чемпионата Казахстана. В 23 матчах того сезона он провел 11 игр на ноль. Вдобавок, в прошлом году Стас вернул себе статус основного вратаря сборной Казахстана.

Покатилов является воспитанником уральского "Акжайыка". В своей карьере он также играл за "Актобе", алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер" и костанайский "Тобол".

Клуб "Сабах" занимает достойное место в азербайджанском футболе: команда становилась серебряным призером чемпионата в сезоне 2022/23 и бронзовым в 2023/24.


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