Талант сборной Казахстана поделился ожиданиями о карьере в европейском клубе

Трансфер Галымжана Кенжебека в словацкий клуб "Кошице" на данный момент одно из главных событий зимнее межсезонья в казахстанском футболе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 22-летний вингер рассказал, как проходит его стартовый период в новой команде и связывался ли с ним Станислав Черчесов.

Казахстанский футболист заявил, что с точки зрения условий в Словакии он чувствует себя комфортно и сравнил их с периодом игры на Кипре.

"Адаптация в Словакии проходит хорошо, пять дней прошло, проблем нет. Немного тяжело лишь в плане коммуникации, в отличие от "Акритаса" здесь нет русскоязычных игроков, но стараюсь общаться на английском, это тоже плюс. Конечно, в плане условий, организации, стадиона "Кошице" выше уровнем, чем "Акритас", но при этом я благодарен и кипрскому клубу. В целом, ожидания от этого периода карьеры позитивные и уже сейчас я сконцентрирован на задаче клуба попасть в лидирующую шестерку и там продолжить борьбу в чемпионате Словакии. Звонил ли Черчесов? Нет, мы не разговаривали со Станиславом Саламовичем, только с Константином Горовенко (ассистент главного тренера сборной Казахстана), возможно, через него получили информацию обо мне в штабе сборной", - сказал Кенжебек.

После 18 туров "Кошице" занимает седьмое место из 12 команд высшей лиги Словакии. За свою историю клуб дважды выиграл чемпионат Словакии, два раза завоевал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Ранее Кенжебек также высказался о том, почему он не хотел возвращаться в чемпионат Казахстана и было ли у него предложение из испанской Сегунды.