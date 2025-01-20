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Казахстан(футбол)
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Талант сборной Казахстана "отказался" от предложения из Испании и объяснился

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Талант сборной Казахстана "отказался" от предложения из Испании и объяснился ©instagram.com/fckosice

Полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, мог ли он вернуться в КПЛ этой зимой и почему решил перейти в словацкий "Кошице".

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Полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, мог ли он вернуться в КПЛ этой зимой и почему решил перейти в словацкий "Кошице".

По словам 22-летнего футболиста, у него было несколько вариантов продолжения карьеры в Европе.

"Предложения из КПЛ? Возможно, были. Но я сразу сказал, что если будут варианты с Европой, для меня это приоритет. Но я не знаю точно, были ли варианты с Казахстаном. Просто я даже не рассматривал возвращение в КПЛ на данном этапе карьеры.

Вариант с Сегундой? Да, он был, и еще несколько предложений, но сделали выбор в пользу Словакии, решили, что так будет лучше для меня", - отметил Галымжан.

Первую часть сезона-2024/25 Кенжебек провел за кипрский клуб "Акритас", в его составе он забил пять голов в 14 матчах.

Ранее в Казахстане уроженец Тараза выступал за такие клубы, как "Кайрат", "Мактаарал" и "Женис".

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