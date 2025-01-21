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Узбеки или казахи - кого больше в топ-10 лигах Европы? Сравнение бывших стран СССР

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Узбеки или казахи - кого больше в топ-10 лигах Европы? Сравнение бывших стран СССР ©ФК "Манчестер Сити"

20-летний Абдукодир Хусанов из "Манчестер Сити" стал первым игроком в истории АПЛ (английской премьер-лиги) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz решил посчитать, сколько игроков из стран бывшего СССР играют в ведущих десяти лигах Европы.

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20-летний Абдукодир Хусанов из "Манчестер Сити" стал первым игроком в истории АПЛ (английской премьер-лиги) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz решил посчитать, сколько игроков из стран бывшего СССР играют в ведущих десяти лигах Европы.

Как оказалось, Хусанов - один из пяти игроков своей страны, который выступает в топовой европейской лиге. Помимо него, в итальянской Серии А играет форвард "Ромы" Элдор Шомуродов. А в чемпионате Турции, который замыкает список сильнейших десяти лиг Европы, есть три соотечественника Абдукодира: Хусниддин Аликулов ("Ризеспор"), Азизбек Тургунбоев ("Сивасспор") и Жахонгир Урозов ("Эюпспор").

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А сколько казахстанских футболистов в топ-10 лигах Европы?

Вопрос несложный, но для начала перечислим те лиги, которые входят в десятку сильнейших. Это чемпионаты Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Чехии и Турции.

Ни в одной из этих лиг, кроме турецкой, представителей Казахстана нет. В Суперлиге же играют сразу двое: универсал "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов и форвард "Аданы Демирспор" Абат Аймбетов.

Благодаря двум представителям в топ-10 лиг Европы Казахстан входит в восьмерку преуспевающих стран из тех, кто в прошлом входил в состав СССР (всего таких государств 15).


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В целом же, лидируют по представительству украинцы - их 17 в десяти сильнейших европейских лигах. Пять представителей в АПЛ, по двое играют в Италии, Испании, Чехии и Турции, по одному - в Германии, Франции, Португалии и Бельгии.

На втором месте футболисты из Грузии, которых в этих чемпионатах девять. Трое выступают во Франции, включая новобранца ПСЖ Хвичу Кварацхелию, двое - в Италии, по одному - в Испании, Германии, Португалии и Чехии.

И топ-3 закрывают российские легионеры. Их семь человек в топовых европейских лигах. Трое играют во Франции, двое - в Бельгии, по одному - в Испании и Португалии.


Узбекистан (5) занимает четвертое место, затем следуют Литва и Эстония (по 4), Армения и Казахстан (по 2). По одному игроку в топ-10 лиг Европы у Молдовы и Азербайджана.

Еще у пяти стран бывшего СССР нет представителей в этих чемпионатах. Это Беларусь, Латвия, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Ранее о нашумевшем трансфере Хусанова в "Манчестер Сити" высказался президент Узбекистана.

Футбол Узбекистан Манчестер Сити АПЛ СССР Казахстан Бешикташ ФК Адана Демирспор ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Аймбетов Абат ПСЖ Ла Лига Бундеслига Великобритания Италия Испания Германия Франция Нидерланды Португалия Бельгия Чехия Турция Украина Грузия Россия Кыргызстан Таджикистан Туркмения Молдова Беларусь Латвия Литва Эстония Армения Азербайджан

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