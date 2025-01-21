Узбеки или казахи - кого больше в топ-10 лигах Европы? Сравнение бывших стран СССР

20-летний Абдукодир Хусанов из "Манчестер Сити" стал первым игроком в истории АПЛ (английской премьер-лиги) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz решил посчитать, сколько игроков из стран бывшего СССР играют в ведущих десяти лигах Европы.

Как оказалось, Хусанов - один из пяти игроков своей страны, который выступает в топовой европейской лиге. Помимо него, в итальянской Серии А играет форвард "Ромы" Элдор Шомуродов. А в чемпионате Турции, который замыкает список сильнейших десяти лиг Европы, есть три соотечественника Абдукодира: Хусниддин Аликулов ("Ризеспор"), Азизбек Тургунбоев ("Сивасспор") и Жахонгир Урозов ("Эюпспор").

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А сколько казахстанских футболистов в топ-10 лигах Европы?

Вопрос несложный, но для начала перечислим те лиги, которые входят в десятку сильнейших. Это чемпионаты Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Чехии и Турции.

Ни в одной из этих лиг, кроме турецкой, представителей Казахстана нет. В Суперлиге же играют сразу двое: универсал "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов и форвард "Аданы Демирспор" Абат Аймбетов.

Благодаря двум представителям в топ-10 лиг Европы Казахстан входит в восьмерку преуспевающих стран из тех, кто в прошлом входил в состав СССР (всего таких государств 15).

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В целом же, лидируют по представительству украинцы - их 17 в десяти сильнейших европейских лигах. Пять представителей в АПЛ, по двое играют в Италии, Испании, Чехии и Турции, по одному - в Германии, Франции, Португалии и Бельгии.

На втором месте футболисты из Грузии, которых в этих чемпионатах девять. Трое выступают во Франции, включая новобранца ПСЖ Хвичу Кварацхелию, двое - в Италии, по одному - в Испании, Германии, Португалии и Чехии.

И топ-3 закрывают российские легионеры. Их семь человек в топовых европейских лигах. Трое играют во Франции, двое - в Бельгии, по одному - в Испании и Португалии.

Узбекистан (5) занимает четвертое место, затем следуют Литва и Эстония (по 4), Армения и Казахстан (по 2). По одному игроку в топ-10 лиг Европы у Молдовы и Азербайджана.

Еще у пяти стран бывшего СССР нет представителей в этих чемпионатах. Это Беларусь, Латвия, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Ранее о нашумевшем трансфере Хусанова в "Манчестер Сити" высказался президент Узбекистана.