Cтало известно решение "Челси" по 16-летнему таланту из Казахстана

Нападающий алматинского "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев близок к переходу в лондонской "Челси". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новых деталях сделки.

Официально о трансфере 16-летнего футболиста в стан "синих" будет объявлено на этой неделе. Однако Сатпаев останется в "Кайрате" до 18 лет. Он проведет сезон в основной команде алматинского клуба и лишь в 2026 году переберется в лондонский клуб.

"Челси" и "Кайрат" максимально конфиденциально ведут переговоры и не будут раскрывать финансовую сторону сделки.

При этом интерес к Сатпаеву выражали еще несколько европейских клубов из топ-чемпионатов, но "Челси" обратился к "Кайрату" раньше остальных и был наиболее конкретен и настойчив в переговорах.

В прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка Лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге. Кроме того, Сатпаев является капитаном юношеской сборной Казахстана U17.

16-летний талант из Казахстана переходит в "Челси": сразу в основу или дубль?