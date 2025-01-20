16-летний талант из Казахстана переходит в "Челси": сразу в основу или дубль?

Потенциальный переход талантливого нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси" - одна из главных новостей межсезонья в казахстанском футболе. Игрок юношеской сборной Казахстана выделяется среди своих сверстников на родине, но в одной из ведущих академий мира ему придется начинать, что называется, с нуля. Корреспондент Vesti.kz делится своими мыслями.

Несколько дней назад появилась информация, что трансфер уже согласован, и в Лондоне намерены завершить сделку. Официального объявления о переходе 16-летнего футболиста ждут на этой неделе.

Казахстанский форвард переходит в "Челси". Известны подробности

Нельзя сравнивать переходы Сатпаева и Хусанова

Одним из главных ньюсмейкеров текущего трансферного окна стал 20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов, который вскоре должен завершить свой переход из французского "Ланса" в "Манчестер Сити".

Все вокруг говорят про талантливого Абдукодира, который перебирается в один из ведущих клубов мира. Он должен стать первым футболистом из Узбекистана в истории премьер-лиги (АПЛ).

Слыша это, некоторые казахстанские любители футбола начинают сравнивать его с талантом из своей страны, который вот-вот окажется в "Челси". Казалось бы, оба - таланты, оба собираются переходить в звездные клубы. Но есть существенная разница.

Сатпаеву только 16, и он еще не имеет опыта на взрослом уровне (пять матчей в первой лиге за молодежку "Кайрата" и одна встреча за основу в Кубке лиги). Он является способным игроком с хорошими данными для дальнейшего роста и прогресса, за счет чего действительно выделяется среди сверстников.

Но Хусанов - это трансфер на сегодня, пусть и молодого игрока, а Сатпаев - футболист, которому, в случае перехода в "Челси", еще надо будет показать себя в клубной академии. Пока у Абдукодира и Дастана совсем разные статусы, но не все болельщики это понимают.

Почему Сатпаева не будет даже в дубле "Челси"?

Мы уже разъяснили, что Дастан - это не игрок для основы "Челси". Его берут не по просьбе главного тренера Энцо Марески, чтобы добавить конкуренции в линии, где действуют Николас Джексон, Кристофер Нкунку и другие.

И даже на попадание в дубль рассчитывать не приходится. Футболисты дублирующего состава - это в том числе молодые игроки, которые совместными усилиями добыли победу над "Астаной" в Лиге конференций (3:1). Уровень английского футбола в разы выше, поэтому их дубль имеет высочайший класс подготовки.

Более того, в нынешнем составе дубля "Челси" нет ни одного игрока 2008 года рождения. Самыми юными являются трое футболистов 2007 года рождения, которые старше Сатпаева минимум на 10 месяцев. И нужно понимать, что это самые преуспевающие в своей возрастной категории.

Если смотреть на команду "Челси" до 18 лет, то в ней лишь два игрока 2008 года рождения и один футболист, рожденный в 2009 году. Большинство из футболистов появились на свет в 2007 году. Опять же, старше Дастана.

И из 15 игроков состава "Челси" до 18 лет только у четверых первое гражданство - не британское. Но у них все равно имеется таковое в качестве второго. И тут возникает уже другой вопрос: не будет ли у Сатпаева проблем из-за этого? Как никак, в Казахстане двойное гражданство запрещено, а в молодежных командах "Челси" "чистых" легионеров нет.

Так куда же попадет Сатпаев после перехода в "Челси"?

Выходит, что если трансфер и состоится, то Сатпаев будет одним из футболистов академии "Челси" своей возрастной группы. Конкуренция за попадание в состав U-18 будет очень ожесточенной, не говоря о том, чтобы попасть в дубль.

Плюс, Дастану еще нет 18 лет, а в Великобритании жесткие законы даже для взрослых профессиональных игроков, которые должны играть за сборную своей страны для получения разрешения на работу там. И пока непонятно, как будут улажены все эти юридические тонкости.

Не исключено, что будет придуман какой-то интересный ход. Как вариант, достигнуть договоренности о переходе, но отдать Дастана в аренду в "Кайрат" до наступления 18-летия. Но для развития перспективного игрока было бы намного лучше, если ему удастся остаться в Англии сразу после перехода.

Отметим, что Сатпаев был на просмотре в "Челси" в ноябре 2024 года.

Пока остается ждать официальных новостей по возможному переходу. Ну и, конечно же, верить, что количество талантливых игроков в Казахстане, уезжающих в Европу, станет больше.

Фото: ФК "Кайрат" (1,3,4), ФК "Челси" (2)©️