Казахстанский форвард переходит в "Челси". Известны подробности

Форвард "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев готовится к переходу в "Челси", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, лондонский клуб уже принял окончательное решение по трансферу перспективного игрока.

Стороны договорились о переходе, который, как ожидается, будет оформлен на следующей неделе. Однако детали сделки пока остаются в секрете, так как Сатпаеву еще не исполнилось 18 лет.

Напомним, что в ноябре Сатпаев проходил просмотр в "Челси", где сумел произвести впечатление на тренерский штаб.

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Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка Лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.

В прошедшем сезоне молодежной лиги он забил 19 голов в 12 играх. Кроме того, Сатпаев является капитаном юношеской сборной Казахстана U17.