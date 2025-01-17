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Холанд подписал "пожизненный" контракт с "Манчестер Сити" с рекордной зарплатой

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Холанд подписал "пожизненный" контракт с "Манчестер Сити" с рекордной зарплатой ©mancity.com

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити", по которому он останется в клубе до лета 2034 года, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити", по которому он останется в клубе до лета 2034 года, передают Vesti.kz.

Размышляя о своем новом соглашении, Холанд сказал:

"Я очень рад подписанию нового контракта и возможности провести еще больше времени в этом замечательном клубе.

"Манчестер Сити" - особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками, и это та среда, которая помогает каждому раскрыться наилучшим образом.

Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский состав, моих товарищей по команде и всех в клубе, поскольку они все так помогли мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, и теперь я - "Сити", несмотря ни на что.

Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать над собой и стараться делать все возможное, чтобы помочь нам добиться большего успеха в будущем", - цитирует игрока пресс-служба "горожан".

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн добавил:

"Все в клубе в полном восторге от того, что Эрлинг подписал новый контракт. Тот факт, что он подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность ему как игроку и его любовь к этому клубу. 

За время своего пребывания здесь он уже оказал невероятное влияние, и его потрясающие цифры и рекорды говорят сами за себя.

Но в дополнение к его выдающемуся природному таланту и способностям, самоотверженность, профессионализм, скромность и желание Эрлинга продолжать совершенствоваться подводят итог тому, чего мы все стремимся достичь в "Манчестер Сити".

Он один из лучших нападающих в мировом футболе, но Эрлинг еще очень молод и будет только совершенствоваться, работая под руководством Пепа и его тренерской команды. Если он будет усердно работать, а я знаю, что он будет, он создаст невероятное наследие в этом футбольном клубе.

Теперь он может сосредоточиться на своей игре и продолжать играть огромную роль в том, чтобы помочь нам добиться еще большего успеха".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый контракт Холанда с "Манчестер Сити" будет включать в себя и рекордную зарплату. Самую высокую за всю историю клуба и одну из самых высоких в истории премьер-лиги и футбола. Также предусмотрен пункт об отступных, точных цифр нет, но отмечается, что сумма будет очень высокой.

В нынешнем сезоне АПЛ Холанд провел 21 матч, забил 16 голов и отдал один ассист. В его карьере также были дортмундская "Боруссия", австрийский "Ред Булл", норвежский "Молде" и "Брюне".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
10 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
13 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
15 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ Футбол Норвегия

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