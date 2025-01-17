Раскрыта зарплата Холанда по новому контракту с "Манчестер Сити"

Сегодня, 17 января, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продлил контракт с английским клубом до 2034 года, передают Vesti.kz.

По информации The Guardian, по новому соглашению норвежец будет зарабатывать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сообщалось, что этим самым он станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории английской премьер-лиги, а его контракт станет самым длительным в истории внутреннего чемпионата.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 21 матч за "горожан", забил 16 голов и отдал один голевой пас.

В разное время он также играл за австрийский "Ред Булл", норвежский "Молде" и "Брюне".

Ранее Холанд объяснил, почему решил связать себя с "Манчестер Сити" долгосрочным соглашением.