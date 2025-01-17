Рекордный контракт Холанда ошеломил Гвардиолу

Стала известна реакция главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы по поводу нового контракта Эрлинга Холанда с клубом, передают Vesti.kz.

Вот какой диалог состоялся между Гвардиолой и спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. Их слова приводит The Guardian:

Г: "Можешь повторить?"

Б: "Десять".

Г: "Уверен?"

Б: "Да".

Г: "Это хорошие новости. Это многое значит".

Также Гвардиола добавил:

"Это исключительная новость для клуба. Если один игрок решает подписать такой контракт, то это потому, что он хочет показать, как он хочет быть здесь... Это доверие клуба к Эрлингу. Клуб прекрасно знает, насколько он профессионален и насколько он стремится продемонстрировать свой талант.

После того как Эрлинг подписал контракт, мы поздравили друг друга. Он делает меня лучшим тренером. Он помогает мне".