Решена судьба футболиста сборной Казахстана
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"Тобол" официально объявил о подписании контракта с 22-летним защитником сборной Казахстана по футболу Мейрамбеком Калмырзой, передают Vesti.kz.
"Тобол" официально объявил о подписании контракта с 22-летним защитником сборной Казахстана по футболу Мейрамбеком Калмырзой, передают Vesti.kz.
Мейрамбек – воспитанник столичной СДЮСШОР №8.
Ранее выступал за клубы "Астана", "Окжетпес" и "Жетысу". В прошлом сезоне он провел 20 матчей за талдыкорганский клуб.
Калмырза стабильно играл за молодежную сборную страны и в 2024 году был включен в состав основной сборной.
Мейрамбек уже присоединился к "Тоболу" на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Дата рождения: 15 декабря 2002.
Рост: 184 см.
Вес: 74.
Позиция: защитник.
Гражданство: Казахстан.
"Тобол" занял пятое место в КПЛ-2024. Трансферные новости можно отслеживать по этой ссылке.
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