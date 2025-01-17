Решена судьба футболиста сборной Казахстана

"Тобол" официально объявил о подписании контракта с 22-летним защитником сборной Казахстана по футболу Мейрамбеком Калмырзой, передают Vesti.kz.

Мейрамбек – воспитанник столичной СДЮСШОР №8.

Ранее выступал за клубы "Астана", "Окжетпес" и "Жетысу". В прошлом сезоне он провел 20 матчей за талдыкорганский клуб.

Калмырза стабильно играл за молодежную сборную страны и в 2024 году был включен в состав основной сборной.

Мейрамбек уже присоединился к "Тоболу" на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Дата рождения: 15 декабря 2002.

Рост: 184 см.

Вес: 74.

Позиция: защитник.

Гражданство: Казахстан.

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