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Чесноков ведет переговоры с британским клубом

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Чесноков ведет переговоры с британским клубом ©КФФ

Игрок сборной Казахстана и лидер "Тобола" Ислам Чесноков остается трансферной целью шотландского клуба "Хартс". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил агент футболиста Ярослав Зварич. 

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Игрок сборной Казахстана и лидер "Тобола" Ислам Чесноков остается трансферной целью шотландского клуба "Хартс". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил агент футболиста Ярослав Зварич. 

Ранее возникла информация о возможном срыве сделки по переходу Чеснокова в "Хартс", однако трансфер игрока по-прежнему возможен. 

"Срыв трансфера? Нет, клубы в стадии переговоров", - сказал Зварич. 

"Хартс" является четырехкратным чемпионом Шотландии, восьмикратным обладателем Кубка Шотландии и четырехкратным обладателем Кубка шотландской лиги. На данный момент команда идет на предпоследнем, 11-м месте в чемпионате.

В прошлом сезоне 25-летний футболист стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив десять голов в 21 матче. На сегодняшний день Чесноков находится на сборах с "Тоболом" в Турции. Его контракт с костанайским клубом действует до конца 2025 года.

Ранее также сообщалось об интересе к Чеснокову со стороны "Ахмата". Позже главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подтвердил, что к нему обращались за рекомендацией по вингеру "Тобола".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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