"Астана" откажется от африканского легионера. На его позицию ищут новичка

"Астана" приняла решение расстаться с одним из легионеров и приобрести на эту позицию другого футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб намерен расстаться с ганским полузащитником Барнсом Осеем. 30-летнего хавбека нет в списке на стартовый сбор "Астаны" в ОАЭ.

В клубе рассчитывают усилить эту позицию более высококлассным легионером. Ранее отмечалось, что для "Астаны" в зимнее трансферное окно одной из приоритетных целей является именно подписание опорного полузащитника.

В связи с уходом Исламбека Куата и вероятным расставанием с Осеем, для столичной команды новичок в позицию центрального полузащитника становится еще более необходимым.

Отметим, что Осей провел за "Астану" в прошлом году 25 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Первые тренировочные сборы "Астаны" продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".

На данный момент известно, что на сборы в составе команды Григория Бабаяна отправится бывший капитан "Астаны" Дмитрий Шомко. Также столичный клуб с высокой вероятностью сохранит в своих рядах опытных защитников - Абзала Бейсебекова, Александра Марочкина и Марата Быстрова.