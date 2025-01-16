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"Астана" определилась с будущим защитников сборной Казахстана

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"Астана" определилась с будущим защитников сборной Казахстана ©ФК "Астана"

В "Астане" определились с будущим некоторых опытных местных футболистов, выступающих за сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz

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В "Астане" определились с будущим некоторых опытных местных футболистов, выступающих за сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz

В столичном клубе раздумывали над обновлением, в том числе в линии обороны, но ведущие казахстанские защитники на данный момент недоступны, имея действующие контракты с другими клубами КПЛ. 

В частности, в "Астане" готовы продлить контракты с Александром Марочкиным и Маратом Быстровым. Оба защитника включены в состав столичного клуба на ближайшие сборы в ОАЭ. 

При этом ранее возникла информация об интересе столичного клуба к Алибеку Касыму, однако на данный момент его трансфер маловероятен, в связи с действующим контрактом игрока с "Актобе". 

Помимо Быстрова и Марочкина, в составе "Астаны" вероятно также окажутся Абзал Бейсебеков и Дмитрий Шомко, который покинул "Елимай" на правах свободного агента. 

Первые тренировочные сборы "Астаны" продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".

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