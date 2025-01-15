"Астана" возвращает экс-капитана и героя матча с "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко приглашен на первый зарубежный сбор "Астаны" в 2025 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний защитник включен в состав столичного клуба на сбор, стартующий 18 января в ОАЭ. Ранее Шомко покинул "Елимай" после завершения контракта.

Информацию о приглашении Шомко на сбор "Астаны" корреспонденту Vesti.kz подтвердил главный тренер команды Григорий Бабаян.

Отметим, что Шомко выступал за "Астану" в период с 2014 по 2020 год, а также в сезоне-2011. За это время он завоевал шесть чемпионских титулов КПЛ, являлся капитаном команды и забивал в еврокубках в ворота таких статусных соперников, как "Спортинг" и "Манчестер Юнайтед".

После ухода из "Астаны" Шомко выступал в таких клубах, как "Ротор", "Актобе" и "Елимай".

Возможно, Дмитрий станет заменой ушедшему из столичного клуба Тимуру Досмагамбетову.