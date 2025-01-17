Бывший футболист сборной присоединился к новому клубу

23-летний центральный защитник Жалгас Жаксылыков присоединился к "Кайсару" на сборах в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

Предыдущий сезон Жаксылыков провел в кокшетауском "Окжетпесе", в 15 матчах забил два гола.

Также он играл за туркестанский "Туран", атакентский "Мактаарал", "Тараз" и шымкентскую "Академию Онтустик".

Привлекался к играм за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.

"Кайсар" финишировал восьмым в КПЛ-2024, а "Окжетпес" стал чемпионом первой лиги и вернулся в казахстанскую премьер-лигу.

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