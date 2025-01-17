Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 21:19
 

Бывший футболист сборной присоединился к новому клубу

  Комментарии

Поделиться
Бывший футболист сборной присоединился к новому клубу ©ФК "Кайсар"

23-летний центральный защитник Жалгас Жаксылыков присоединился к "Кайсару" на сборах в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

Поделиться

23-летний центральный защитник Жалгас Жаксылыков присоединился к "Кайсару" на сборах в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

Предыдущий сезон Жаксылыков провел в кокшетауском "Окжетпесе", в 15 матчах забил два гола.

Также он играл за туркестанский "Туран", атакентский "Мактаарал", "Тараз" и шымкентскую "Академию Онтустик".

Привлекался к играм за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.

"Кайсар" финишировал восьмым в КПЛ-2024, а "Окжетпес" стал чемпионом первой лиги и вернулся в казахстанскую премьер-лигу.

Трансферные новости можно отслеживать по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Футбол Окжетпес ФК

Реклама

Живи спортом!