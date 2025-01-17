"Ордабасы" усилил состав чемпионом из Европы

Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о подписании контракта с защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, передают Vesti.kz.

При этом детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом Мудрака был "Петрокуб" из города Хынчешты, за который он играл с 2022 года. В его составе он стал чемпионом Молдовы и обладателем Кубка страны.

Также в его карьере были грузинский "Сабуртало", белорусская "Славия-Мозырь", армянский "Алашкерт", молдавские "Дачия" (Кишинев), "Динамо-Авто", "Верис" и "Олимпия" (Бельцы).

В сборную своей страны вызывается с 2019 года.

"Ордабасы" занял четвертое место в КПЛ-2024. В декабре шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы. Предыдущий сезон южане начинали с белорусским специалистом Александром Седневым, которого по ходу чемпионата сменил казахстанец Кирилл Кекер. С последним расстались в связи с истечением срока контракта.

Ранее стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год.