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"Ордабасы" усилил состав чемпионом из Европы

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"Ордабасы" усилил состав чемпионом из Европы ©facebook.com/FCPetrocub

Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о подписании контракта с защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о подписании контракта с защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, передают Vesti.kz.

При этом детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом Мудрака был "Петрокуб" из города Хынчешты, за который он играл с 2022 года. В его составе он стал чемпионом Молдовы и обладателем Кубка страны.

Также в его карьере были грузинский "Сабуртало", белорусская "Славия-Мозырь", армянский "Алашкерт", молдавские "Дачия" (Кишинев), "Динамо-Авто", "Верис" и "Олимпия" (Бельцы).

В сборную своей страны вызывается с 2019 года.


"Ордабасы" занял четвертое место в КПЛ-2024. В декабре шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы. Предыдущий сезон южане начинали с белорусским специалистом Александром Седневым, которого по ходу чемпионата сменил казахстанец Кирилл Кекер. С последним расстались в связи с истечением срока контракта.

Ранее стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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