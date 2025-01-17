Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером лидера сборной Казахстана
Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер возглавит стамбульский "Бешикташ", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер возглавит стамбульский "Бешикташ", сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо контракт 51-летнего тренера с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.
⚪️⚫️🦅 Ole Gunnar Solksjær will be announced as new Besiktas manager with contract ready until June 2026. pic.twitter.com/8eai2LoSS9— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025
В своей тренерской карьере Сульшер работал в качестве наставника в английском "Манчестер Юнайтед" а также, работал в норвежском "Мольде" и валлийском "Кардифе".
В качестве игрока он более десяти лет выступал в "Манчестер Юнайтед", выиграв шесть раз АПЛ и принеся победу клубу в финале Лиги чемпионов-1998/99.
Добавим, что в составе "Бешикташа" с лета 2023 года выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
Напомним, что за последние два года в "Бешикташе" сменилось несколько главных тренеров. Командой руководили Шенол Гюнеш, Рыза Чалымбай, португалец Фернанду Сантуш и нидерландский специалист Джованни ван Бронхкорст, который был последним рулевым стамбульцев.
Сейчас в качестве исполняющего обязанности главного тренера с командой работает турецкий специалист Сердар Топрактепе.
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