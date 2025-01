Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером лидера сборной Казахстана

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер возглавит стамбульский "Бешикташ", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо контракт 51-летнего тренера с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

⚪️⚫️🦅 Ole Gunnar Solksjær will be announced as new Besiktas manager with contract ready until June 2026. pic.twitter.com/8eai2LoSS9