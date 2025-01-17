"Реал" и "Сити" решили обменяться будущими звездами. Но есть ньюанс

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити" ведут переговоры об обмене бразильскими звездами - Родриго и Савиньо, сообщает испанское издание El Gol Digital. Однако судьба этой сделки под вопросом: оба игрока не выражают желания покидать свои нынешние клубы, передают Vesti.kz.

На данный момент Родриго провел за "королевский клуб" 23 матча в сезоне 2024/25, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

Савиньо, который недавно закрепился в основном составе "горожан", отметился 1 голом и 8 ассистами в 27 встречах.

Интерес "Сити" к Родриго давно не является секретом: Хосеп Гвардиола всегда высоко ценил талант 23-летнего вингера.

В свою очередь, "Реал" рассматривает Савиньо как перспективное усиление. Молодому бразильцу всего 20 лет, и он уже успел произвести впечатление на футбольный мир своей техникой и работой на команду.

Однако возможный обмен сталкивается с серьезными препятствиями: Родриго не хочет покидать "Реал", несмотря на конкуренцию с такими звездами, как

Его роль в команде Карло Анчелотти только растет, и игрок намерен оставаться на "Сантьяго Бернабеу" до конца текущего контракта, который истекает в 2028 году.

Савиньо, в свою очередь, прекрасно адаптировался в "Сити". За последние четыре матча он выходил в стартовом составе, демонстрируя высокий уровень игры. Руководство английского клуба оценивает его как одного из ключевых игроков будущего.

А интерес "ПСЖ" к Савиньо добавляет интриги в эту ситуацию. Французский клуб готов предложить "Сити" крупную сумму за бразильца, что может сорвать планы "Реала".

На данный момент Савиньо оценивается в 55 миллионов евро, но его цена может быстро вырасти до 80 миллионов евро.

Пока остается неясным, сможет ли "Реал" реализовать эту сделку или сохранит Родриго в своих рядах. Тем временем, "Сити" продолжает рассчитывать на Савиньо как на одну из своих главных атакующих сил.