Футболист "Тобола" заинтересовал клубы РПЛ. Известны подробности

Защитник "Тобола" Альберт Габараев заинтересовал клубы Российской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Евро-Футбол.Ру".

По информации источника речь идет о нескольких командах из РПЛ.

27-летний игрок присоединился к казахстанскому клубу в феврале 2023 года и с тех пор провел 68 официальных матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Габараев универсален: он может сыграть как в центре, так и на флангах обороны.

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 350 тысяч евро, что делает трансфер доступным для большинства российских команд.

Интерес к футболисту подогревает его стабильная игра и опыт на международной арене. На его счету в том числе 11 матчей в еврокубках.

Отметим, что в карьере российского футболисты были клуби из его страны: "Волгарь" и "Родина Москва". Кроме того, он выступал в за армянские клубы "Вест Армения" и "Ноа", а также, за белорусскую "Городею".