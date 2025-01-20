"Манчестер Сити" объявил об историческом трансфере таланта из Узбекистана

"Манчестер Сити" официально объявил о переходе 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукадира Хусанова, сообщают Vesti.kz.

Переход в "Манчестер Сити" стал знаковым событием для защитника сборной Узбекистана. Он стал первым футболистом из своей страны в Английской Премьер-лиге.

Согласно данным Transfermarkt, за трансфер игрока из французского "Ланса" "горожане" заплатили 40 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.

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