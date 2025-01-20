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Англия
Вчера 23:18
 

"Манчестер Сити" объявил об историческом трансфере таланта из Узбекистана

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"Манчестер Сити" объявил об историческом трансфере таланта из Узбекистана ©instagram.com/mancity/

"Манчестер Сити" официально объявил о переходе 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукадира Хусанова, сообщают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" официально объявил о переходе 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукадира Хусанова, сообщают Vesti.kz.

Переход в "Манчестер Сити" стал знаковым событием для защитника сборной Узбекистана. Он стал первым футболистом из своей страны в Английской Премьер-лиге.

Согласно данным Transfermarkt, за трансфер игрока из французского "Ланса" "горожане" заплатили 40 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Президент Узбекистана отреагировал на трансфер Хусанова в "Манчестер Сити"



Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
5 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
6 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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