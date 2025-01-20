Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 20:21
 

Президент Узбекистана отреагировал на трансфер Хусанова в "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Президент Узбекистана отреагировал на трансфер Хусанова в "Манчестер Сити" ©instagram.com/mirziyoyev_sh

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень рад переходу узбекского футболиста Абдукодира Хусанова в английский "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Поделиться

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень рад переходу узбекского футболиста Абдукодира Хусанова в английский "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Мерзиеев высказался об этом во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Шейхом Халидом ибн Мухаммадом Аль Нахайяном.

Короткий фрагмент их беседы был показан в программе "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".

"Я очень рад этому событию", - заявил президент Узбекистана.

Представитель узбекского игрока "Манчестер Сити" высказался о казахстанских футболистах

Ранее сообщалось, вскоре будет объявлено о трансфере игрока. В соцсетях Uzbekistan Legionaries появились фотографии Хусанова вместе со своим агентом Улугбеком Асанбаевым и спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. В кадр также попал главный тренер команды Хосеп Гвардиола. И как видно, Хусанов взял себе 45-й игровой номер.

20-летний Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Узбекистан Манчестер Сити Футбольные трансферы Футбол

Реклама

Живи спортом!