Президент Узбекистана отреагировал на трансфер Хусанова в "Манчестер Сити"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень рад переходу узбекского футболиста Абдукодира Хусанова в английский "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Мерзиеев высказался об этом во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Шейхом Халидом ибн Мухаммадом Аль Нахайяном.

Короткий фрагмент их беседы был показан в программе "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".

"Я очень рад этому событию", - заявил президент Узбекистана.

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Ранее сообщалось, вскоре будет объявлено о трансфере игрока. В соцсетях Uzbekistan Legionaries появились фотографии Хусанова вместе со своим агентом Улугбеком Асанбаевым и спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. В кадр также попал главный тренер команды Хосеп Гвардиола. И как видно, Хусанов взял себе 45-й игровой номер.

Abduqodir Khusanov Man City klubi futbolchisi✅ pic.twitter.com/raL0N8Purx — Uzbekistan Legionaries (@uzblegionaries) January 18, 2025

20-летний Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.