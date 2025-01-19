Представитель узбекского игрока "Манчестер Сити" высказался о казахстанских футболистах

Бывший игрок сборной Казахстана Улугбек Асанбаев прокомментировал переход Абдукодира Хусанова в английский "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Хусанов заключит соглашение с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон, а сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

"Для "особо одаренных" подчеркиваю: я не агент и никогда им не был. Моя работа – сопровождать игроков по спортивной части, правильно подбирать им команды и находить тренеров, с которыми им было бы лучше всего поработать. Агентом Абдукодыра Хусанова является Гайрат Хасбиуллин.

Пользуясь случаем, хотел выразить особую благодарность руководству УФА в лице президента Абдусалома Азизова и вице-президентов организации, Равшана Ирматова и Одила Ахмедова. Также большое спасибо директору ПФЛ Диеру Имомходжаеву. При их непосредственном участии и вкладе в развитие узбекского футбола сборная U-17 успешно пробилась на юношеский ЧМ, сборная Узбекистана U-20 выиграла Кубок Азии и также квалифицировалась на чемпионат мира, олимпийская сборная вышла на Игры в Париже, а главная сборная страны успешно проходит отбор на ЧМ-2026.

Трансфер Абдукодыра Хусанова – наш общий успех. Надеюсь, что это поспособствует дальнейшему развитию и узбекского, и казахского футбола, и наши футболисты будут достойно и успешно выступать в Европе и на международной арене в целом, защищая цвета своих национальных сборных и клубов", - цитирует Асанбаева Championat Asia.