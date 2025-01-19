Форвард сборной Казахстана забил дебютный гол за "Актобе"

Нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев отметился результативным действием в матче за "Актобе" на сборах, передают Vesti.kz.

"Актобе" в рамках контрольного матча встречался с болгарским "Локомотивом". Казахстанский клуб уступил со счетом 1:3. Единственный гол в составе "красно-белых" забил Омиртаев.

Добавим, что минувший сезон Омиртаев начинал в составе белорусского "Слуцка", из которого в июле перешел в БАТЭ. Суммарно форвард провел в чемпионате 27 матчей, в которых забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Казахстанец с шестью мячами стал лучшим бомбардиром БАТЭ в сезоне-2024.

Ранее стало известно, что у Омиртаева сорвался в переход в молдавский "Шериф", куда он мог перейти на правах свободного агента.