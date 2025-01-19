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Аймбетов сыграл матч против "Фенербахче", где состоялся разгром и удаление

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Аймбетов сыграл матч против "Фенербахче", где состоялся разгром и удаление ©facebook.com/AdsKulubu

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов принял участие в матче 20-го тура чемпионата Турции в составе "Аданы Демирспор" против "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов принял участие в матче 20-го тура чемпионата Турции в составе "Аданы Демирспор" против "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский форвард оказался в запасе "Аданы Демирспор", но вышел на поле со старта второго тайма, заменив Набиля Алиу.

На 56-й команде команда Абата осталась в меньшинстве, арбитр удалил с поля Юсуфа Бараши. Вскоре "Фенербахче" воспользовался численным преимуществом, забив три мяча в течении пяти минут - отличились Эн-Несири (дубль) и Эдин Джеко. В компенсированное время Джек Тосун установил окончательный счет - 4:0 в пользу "Фенербахче". 

Для Аймбетова это был 14-й матч в нынешнем сезоне Суперлиги. На счету Абата три гола в этом чемпионате. 

"Адана Демирспор" занимает последнее, 19-е место в чемпионате Турции, а "Фенербахче" идет на второй позиции в лиге. 

Аймбетов Абат Турция Футбол

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