В России высказались о крупном успехе Самоделкиной после переезда в Казахстан

Российский сайт Sport24 прокомментировал призовое место Софьи Самоделкиной на Универсиаде-2025 в Италии после переезда в Казахстан, передают Vesti.kz.

По результатам короткой и произвольной программ Самоделкина набрала 190,96 балла и стала третьей в соревнованиях девушек-одиночниц. Первое и второе места заняли японки Рион Сумиеси (204,29) и Монэ Тиба (203,85).

"Для Самоделкиной бронза Универсиады - первая крупная медаль после переезда в Казахстан. И это гигантский успех для экс-россиянки. "Челленджеры" все-таки намного беднее по составу, не говоря уже о юниорских турнирах. Фигуристка показала, что не боится бороться с сильными девочками из Японии. Теперь ее ждут Азиатские игры, к которым она вновь будет готовиться в США", - говорится в публикации.

Ранее Самоделкина представляла Россию, а с сезона-2024/2025 выступает за Казахстан. Новый лидер женской сборной Казахстана уже ответила на критику о смене гражданства.

У мужчин казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял четвертое место на Универсиаде.

Соревнования на Универсиаде проходят по 11 видам спорта на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.