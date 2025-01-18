Лучший фигурист Казахстана узнал судьбу медали на Универсиаде

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров остался без медали на Универсиаде-2025 в Турине (Италия), заняв четвертое место, передают Vesti.kz.

В сумме он набрал 260.15 балла после короткой и произвольной программ.

Золото выиграл японец Юма Кагияма (289.04), серебро - итальянец Даниэль Грассль (280.56), бронзу - южнокореец Чха Джунхван (264.94).

20-летний Шайдоров - серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер Гран-при Китая, чемпион Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), участник чемпионата мира (2021, 2023). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2022).

Сегодня, 18 января, Казахстан взял несколько медалей в Италии, одна из них золотая.

Соревнования на Универсиаде проходят по 11 видам спорта на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.