Сорвался трансфер форварда сборной Казахстана в стан 21-кратного чемпиона из Европы. Подробности

Нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев был близок к переходу в один из сильнейших клубов Молдовы - "Шериф", сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний футболист и его представители до последнего вели переговоры с командой из Тирасполя, однако настойчивость "Актобе" и организационные проблемы "Шерифа" сорвали сделку.

В итоге Оралхан Омиртаев решил поехать на сборы в "Актобе", чтобы бороться за высокие места и быть на виду у тренерского штаба сборной Казахстана.

Форвард сборной Казахстана объявился в топовом клубе КПЛ

Добавим, что минувший сезон Омиртаев начинал в составе белорусского "Слуцка", из которого в июле перешел в БАТЭ. Суммарно форвард провел в чемпионате 27 матчей, в которых забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Казахстанец с шестью мячами стал лучшим бомбардиром БАТЭ в сезоне-2024.

"Шериф" является постоянным участником групповых турниров еврокубков, 21 раз побеждал в чемпионате страны, 12 раз завоевывал Кубок и семь раз - Суперкубок Молдовы.