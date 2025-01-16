Стало известно, когда звезда "Наполи" подпишет контракт с ПСЖ

Вскрылись некоторые подробности будущего вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермене", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, футболиста ожидают в Париже сегодня вечером. В пятницу утром он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт с ПСЖ (до 2029 года).

❗️Khvicha Kvaratskhelia est attendu à Paris ce soir. Visite médicale ce vendredi matin puis signature de son contrat au PSG (jusqu’en 2029) dans la foulée ✅ pic.twitter.com/Y71skR0CGq — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 16, 2025

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 70 миллионов евро без учета бонусов.

Сам игрок уже попрощался с Неаполем у мурала Марадоны.

Кварацхелия находился в "Наполи" с 2022 года, когда перешел из "Динамо" (Батуми) за 13,3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серии А он провел 17 матчей за неаполитанцев, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

В его игровой карьере также были казанский "Рубин", московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и тбилисское "Динамо".