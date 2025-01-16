Стало известно, когда звезда "Наполи" подпишет контракт с ПСЖ
Вскрылись некоторые подробности будущего вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермене", передают Vesti.kz.
Вскрылись некоторые подробности будущего вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермене", передают Vesti.kz.
По информации журналиста Фабриса Хокинса, футболиста ожидают в Париже сегодня вечером. В пятницу утром он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт с ПСЖ (до 2029 года).
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 70 миллионов евро без учета бонусов.
❗️Khvicha Kvaratskhelia est attendu à Paris ce soir. Visite médicale ce vendredi matin puis signature de son contrat au PSG (jusqu’en 2029) dans la foulée ✅ pic.twitter.com/Y71skR0CGq— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 16, 2025
Сам игрок уже попрощался с Неаполем у мурала Марадоны.
Кварацхелия находился в "Наполи" с 2022 года, когда перешел из "Динамо" (Батуми) за 13,3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Серии А он провел 17 матчей за неаполитанцев, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
В его игровой карьере также были казанский "Рубин", московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и тбилисское "Динамо".
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