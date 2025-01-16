"Астана" нашла замену вратарю сборной Казахстана

После сезона-2024 "Астану" решил покинуть вратарь сборной Казахстана Александр Заруцкий. По информации корреспондента Vesti.kz столичный клуб нашел кандидата на замену в эту позицию.

На ближайшие сборы "Астаны" в ОАЭ, которые стартуют 18 января отправится 21-летний вратарь Данила Карпиков. Последние четыре сезона голкипер находился в системе карагандинского "Шахтера". Также его вызывали в молодежную сборную Казахстана, однако матчей за эту команду у него нет.

Возможно, именно Карпиков войдет во вратарскую обойму "Астаны" на будущий сезон. Но на роль первого номера судя по всему продолжат претендовать хорват Йосип Чондрич и казахстанец Мухаммеджан Сейсен.

Напомним, что ранее Александр Заруцкий перешел в "Кайрат" в статусе свободного агента.

Также известно, что на ближайший УТС с "Астаной" отправится опытнейший защитник, бывший капитан столичного клуба Дмитрий Шомко, покинувший "Елимай" после завершения срока контракта.