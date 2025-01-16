"Актобе" объявил о топовом трансфере

Футбольный клуб "Актобе" посредством соцсетей объявил о переходе вратаря сборной Румынии Андрея Влада, передают Vesti.kz.

При этом детали контракта не разглашаются.

Владу 25 лет, последним его клубом был "Стяуа", за который он выступал на протяжении семи лет. Также на родине защищал цвета команды "Университатя" (Крайова).

Еще привлекался к играм за сборные своей страны до 17, 19 и 21 года.

Ранее актюбинцы назначили украинца Олега Шевченко новым тренером вратарей. Специалист объяснил , почему казахстанский клуб остановился на кандидатуре Влада.

Сообщалось, что "Актобе" увел Влада из-под носа румынского "Петролула". Клуб уже объявил о подписании контракта, однако в последний момент голкипер выбрал вариант с "красно-белыми".

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