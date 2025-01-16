Разгромом завершился матч казахстанского клуба
©ФК "Кызылжар"
Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником выступила сербская "Воеводина", передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником выступила сербская "Воеводина", передают Vesti.kz.
Казахстанская команда проиграла со счетом 0:4.
Матч прошел в закрытом режиме.
"Кызылжар" занял девятое место в КПЛ-2024. В межсезонье в клубе сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева был назначен белорус Александр Бразевич.
Также в тренерский штаб вошел экс-полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев.
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