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КПЛ
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Объявлено о назначении экс-игрока сборной Казахстана в клуб КПЛ

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Объявлено о назначении экс-игрока сборной Казахстана в клуб КПЛ ©КФФ

Петропавловский "Кызылжар" объявил о присоединении Азата Нургалиева к тренерскому штабу клуба, передают Vesti.kz.

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Петропавловский "Кызылжар" объявил о присоединении Азата Нургалиева к тренерскому штабу клуба, передают Vesti.kz.

Нургалиев - один из самых известных футболистов Казахстана. В ходе своей игровой карьеры он выступал за такие команды, как "Ордабасы", "Тобол", "Астана", "Жетысу" и "Сункар".

Также был экс-капитаном сборной Казахстана, за которую провел 44 матча и забил три гола.


Петропавловцы финишировали на девятом месте в КПЛ-2024.

В межсезонье в "Кызылжаре" сменился главный тренер: свой пост покинул казахстанец Али Алиев, а его преемником стал белорус Александр Бразевич.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Кызыл-Жар СК Футбол

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