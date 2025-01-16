Он надоел Пересу. "Реал" готов продать главную звезду клуба за 1 миллиард евро

Винисиус Жуниор может покинуть мадридский "Реал" уже летом, и его следующим клубом вполне может стать один из саудовских грандов, готовый предложить за бразильца рекордные 200 миллионов евро (около 100 миллиардов тенге), передают Vesti.kz.

По словам журналиста Даниэля Риоло, которого цитирует Defensacentral, в последнее время поведение Винисиуса вызывает раздражение не только у президента клуба Флорентино Переса, но и у тренера Карло Анчелотти, а также у других игроков "Реала".

Перес, известный своей нетерпимостью к неподобающему поведению, серьезно обдумывает возможность расставания с 24-летним вингером. Саудовская Аравия, в свою очередь, готова предложить ему контракт, который может стать самым дорогим в истории футбола.

Несмотря на талант и высокий статус Винисиуса в команде, его контракт рассчитан до 2027 года и сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

Однако саудовские клубы готовы предложить более 200 миллионов евро, чтобы убедить "Реал" отпустить своего лидера.

При этом, как сообщает издание Defensa Central, "Реал" в принципе не стремится продавать бразильца, но если сам игрок решит уйти, клуб не станет ему препятствовать.

Подобный подход уже применялся в случае с Криштиану Роналду: если Винисиус представит достойное предложение, его трансфер может стать реальностью.

Саудовская Аравия намерена использовать интерес Винисиуса к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, чтобы убедить его присоединиться к своему проекту.

Напомним, что вингер "сливочных" заработал удаление в перенесенном матче 12-го тура с "Валенсией" (2:1), толкнув вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

В итоге бразилец не сможет сыграть против "Лас-Пальмаса" (19 января) и "Вальядолида" (25 января). 24-летний бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешел из "Фламенго" за 45 миллионов евро.