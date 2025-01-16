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Испания
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В "Реале" приняли неожиданное решение по долгожданному трансферу

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В "Реале" приняли неожиданное решение по долгожданному трансферу ©ФК "Реал"

Стала известна позиция "Реала" по защитнику "Ливерпуля" и сборной Англии Тренту Александеру-Арнольду, передают Vesti.kz

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Стала известна позиция "Реала" по защитнику "Ливерпуля" и сборной Англии Тренту Александеру-Арнольду, передают Vesti.kz

По информации Marca, "Реал" не стремится приобрести его во что бы то ни стало в зимнее трансферное окно. Мадридцы будут ждать подходящего момента, чтобы снова обратиться к "Ливерпулю" с новым предложением. Имея в кармане согласие игрока на переход, "сливочные" надеются, что владельцы английского клуба в конечном итоге отпустят Александера-Арнольда.

Идея, которую вынашивают в "Реале", ясна. Либо клуб подпишет зимой Александера-Арнольда, либо никого. Здесь нет места для спекуляций. 


Александер-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля", с которым у него действует контракт до 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Александер-Арнольд провел 19 матчей за "красных", забил один гол и отдал четыре ассиста.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
14 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
15 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
18 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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