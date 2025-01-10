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Вратарь сборной Казахстана сменил "Астану" на "Кайрат"

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Вратарь сборной Казахстана сменил "Астану" на "Кайрат" ©ФК "Астана"

Голкипер сборной Казахстана и Александр Заруцкий стал игроком алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

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Голкипер сборной Казахстана и Александр Заруцкий стал игроком алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Контракт с 31 летним вратарем рассчитан до конца 2025 года. Состав алматинского клуба он пополнил в качестве свободного агента.

С 2021 года 31-летний воспитанник карагандинского футбола защищал цвета "Астаны", с которой выиграл чемпионат Казахстана 2022, а также два раза выходил в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

В составе "Астаны" он сыграл 54 матча и пропустил 40 мячей, а 24 игры отыграл всухую.

Прошлым летом Александр дебютировал за сборную Казахстана в матче против Азербайджана.


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