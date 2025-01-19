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Бабаян рассказал о возвращении легенды в "Астану"

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Бабаян рассказал о возвращении легенды в "Астану" ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о старте первого сбора клуба и новичках команды, в числе которых опытный защитник Дмитрий Шомко, сообщают Vesti.kz

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Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о старте первого сбора клуба и новичках команды, в числе которых опытный защитник Дмитрий Шомко, сообщают Vesti.kz

Наставник столичного клуба отметил приход нескольких новых футболистов. 

"Шомко долгое время играл в "Астане", участвовал во всех этапах становления клуба, можно сказать он вернулся домой. Арман Кенесов уже в ноябре присоединился к нам, мы знаем его сильные качества. 

Ну и плюс молодой вратарь Данила Карпиков, надеемся, что сможет показать и проявить себя, это очень перспективный игрок", - заявил Бабаян. 

 

Первые тренировочные сборы "Астаны" продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Бабаян Григорий Футбол Шомко Дмитрий КПЛ

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